Die seltsamen Skulpturen des Brad Pitt

Hollywood-Star Brad Pitt hat in einem Museum in Finnland von ihm geschaffene Skulpturen enth├╝llt. Es sei das erste Mal, dass der US-Schauspieler seine Werke der ├ľffentlichkeit zeige, erkl├Ąrte das Sara Hilden Art Museum in Tampere im S├╝dwesten Finnlands am Montag. Die Skulpturen sind Teil einer gr├Â├čeren Ausstellung des britischen K├╝nstlers Thomas Houseago, in der auch eine Keramikserie des australischen Musikers Nick Cave gezeigt wird.

Nicht angek├╝ndigter Besuch

F├╝r Cave und ihn sei es eine neue Welt, sagte Pitt am Samstag bei der Er├Âffnungszeremonie. "Es f├╝hlt sich einfach richtig an." Der Besuch des 58-j├Ąhrigen Hollywoodstars war unerwartet, da seine Teilnahme vorher nicht angek├╝ndigt worden war.

Unter Pitts Kunstwerken befindet sich eine Gipsplatte, die eine Schie├čerei darstellen soll, sowie eine Serie von Silikon-Skulpturen in H├Ąuserform, von denen jede mit einer anderen Art von Munition beschossen wurde. "F├╝r mich geht es um Selbstreflexion", sagte Pitt. "Es geht darum, wo ich in meinen Beziehungen etwas falsch gemacht habe, wo ich einen Fehltritt begangen habe."