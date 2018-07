Die schönsten und skurilsten Heiratsanträge der Stars

FLOP: George und Amal Clooney

Auch wenn sie mit Sicherheit eines der tollsten Paare auf diesem Planeten sind, ging der Antrag von George doch beinahe in die Hose. Clooney versteckte den Ring in einer Schachtel, um Amal während eines selbst gekochten Abendessens zu überraschen. "Ich habe alles so eingerichtet, dass es ein bestimmtes Lied spielt und plötzlich steht sie auf, um das Geschirr abzuwaschen - was sie sonst nie macht", scherzte Clooney in Ellen DeGeneres Talk-Show. Schließlich löschte George das Licht im Zimmer und bat Amal, ein "Feuerzeug" aus jener Schachtel, die hinter ihr stand, zu holen. Diese war jedoch wenig erstaunt und meinte nur "Da ist kein Feuerzeug, da ist nur ein Ring". Nachdem George schließlich auf die Knie gefallen war "flehte" er: "Amal, ich hoffe deine Antwort ist ja. Ich brauche eine Antwort, weil ich 52 Jahre alt bin und nicht weiß, wie lange meine Hüfte noch mitspielt, wenn ich so vor dir knie." Und die hat sich dann wohl der Hüfte wegen erbarmt.