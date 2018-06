"Die polnischen Beckhams": Robert und Anna Lewandowski

Do it like Beckham

Als Werbestar hat sich der 29-Jährige, wie Ex-Fußballstar David Beckham, längst international einen Namen gemacht. So wirbt der Stürmer unter anderem für Marken, wie Gilette, Head & Shoulders, T-Mobile, Coca Cola und Huawei. Aktuell steht er zudem beim polnischen Sportgetränkehersteller Oshee unter Vertrag. In der Nationalelf hat der gebürtige Warschauer mit rund zehn Millionen Euro Werbeeinnahmen pro Jahr den höchsten Marketingwert. Allerdings erntet der Kicker dafür oftmals auch Kritik, er werbe mittlerweile für so viele Unternehmen, dass er kaum noch mit einem identifizierbar sei.