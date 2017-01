Im luxuriösen "Shutters on the Beach" in Santa Monica nahe Los Angeles residierten laut People in der Vergangenheit Superstars wie Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston und Steven Spielberg.

Billig ist der Aufenthalt in dem 5 Sterne-Hotel aber nicht: Eine Nacht im "Shutters on the Beach" kostet über 1.000 Euro pro Nacht.



Im "Faena Hotel Miami Beach" nächtigten schon Superstars wie Madonna, Leonardo DiCaprio, Arianna Grande und US-Komiker Dave Chapelle.

Das Hotel befindet sich direkt am Strand, in Miami Beach, Florida - und bietet einen wunderbaren Ausblick aufs Meer. Auch hier muss man allerdings knapp 1.000 Euro für ein Zimmer hinblättern.

Kris Jenner und Cate Blanchet nächtigen gerne im "The Peninsula Beverly Hills". Hier erwartet die Gäste neben jede Menge Luxus ein besonderes Willkommengeschenk: Jeder Besucher bekommt einen eigenen Polster, der mit den persönlichen Initialen bestickt ist.

Wer in dem wenige Gehminuten vom berühmten Rodeo Drive in Beverly Hills gelegenen Hotel Station machen will, braucht allerdings ebenfalls das nötige Kleingeld.

Das in der Wildnis von Colorado gelegene "Gateway Canyon's Resort" ist unter anderem bei Modern "Family-Star" Tyler Ferguson und Schauspieler William H. Macy beliebt. Auch Demi Moore und Ashton Kutcher haben hier schon mal übernachtet.

Das Luxus-Retreat bietet unter anderem eine Sauna und einen Außenpool sowie ein eigenes Spa. Wer früh genug bucht, kann das "Gateway" schon ab rund 500 Euro die Nacht auschecken.

Das "Kimpton Seafire Resort" liegt direkt am Strand in Seven Mile Beach, auf der Insel Grand Cayman in der Karibik.

Hierher verirrten sich schon mal Country Star Maren Morris und ihr Freund, Musiker Ryan Hurd. Zimmerpreise ab rund 400 Euro.



Im mexikanischen Nobelhotel "Esencia" wurden bereits Diane Kruger, Designer Jason Wu und Model Emily Ratajkowski gesichtet.

Das Resort liegt direkt am Strand in Xpu-Ha, nahe Cancun. Rund 800 Euro pro Nacht muss man hier aber schon einplanen.

Am malerischen Strand in Kamuela, im Resort "Mauna Lani Hotel and Bungalows" auf Hawaii hat Popstar Justin Bieber vor Kurzem Urlaub gemacht.

Hier zahlt man durchschnittlich ab 500 Euro pro Nacht.

Das "Six Senses Zil Payson" gilt als eines der luxuriösesten Resorts auf den Seyshellen.

Als Schnorchelfan hat US-Model Ashley Graham hier einmal ihre Ferien verbracht. Eine Nacht in dem exklusiven Insel-Hotel kann aber schon mehrere tausend Euro kosten.



Stars wie Oscarpreisträgerin Lupita Nyong’o schätzen das "The Mulia Bali" auf Bali.

Das Hotel befindet sich an einem privaten Strand nahe Nusa Dua Beach. Kosten pro Nacht: Ab rund 600 Euro.

Diese Aussicht hat vor Kurzem Rosie Huntington-Whiteley genossen, als sie im "Aman Tokyo" residierte.

Das in Tokio gelegene Hotel gilt als Oase der Ruhe. Ob beim Essen, in der privaten Suite oder vom Pool aus kann man hier den Blick auf die Skyline der japanischen Hauptstadt genießen. Preis pro Nach: Je nach Saison 700 Euro aufwärts.

Wenn Kendall Jenner in London Urlaub macht, steigt sie am liebsten im glamourösen "Caridge's" ab.