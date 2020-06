Die goldene "Dolly"

Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny sprach von "gnadenloser Offenheit", Kollege Karl Ferdinand Kratzl nannte sie "sanft und mutig" – nun trägt Kabarettistin Dolores Schmidinger (67) das Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

Mit Procol Harums "A Whiter Shade of Pale" begann die Ehrung, mit John Prines "Speed oft he Sound of Loneliness" (auf deutsch besser bekannt als "Ka Idee" von Ostbahn Kurti) klang sie aus: Dolores Schmidinger wurde am Donnerstag im Wiener Rathaus ausgezeichnet. Zahlreiche Freunde und WeggefährtInnen kamen, um zu gratulieren: Franz Mrkvicka, Stadtrat a. D., Marianne Klicka, dritte Landtagspräsidentin, Stadtrat Manfred Juraczka ( ÖVP), Stadträtin Veronika Matiasek ( FPÖ), Rabenhof-Chef Thomas Gratzer, Andrea Händler, Anja Rabitsch, Metropol-Direktor Peter Hofbauer, Franz Prokop, Bezirksvorsteher von Ottakring, und seine Vorgängerin Ernestine Grassberger Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny würdigte Dolores Schmidinger als Film- und Fernsehschauspielerein, Kabarettistin, Sängerin, Regisseurin und Autorin: "Egal in welcher Berufung, sie nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Sie ist ehrlich bis hin zur schonungslosen Offenheit und macht sich dadurch verletzlich und angreifbar".

Auch Kabarettist Karl Ferdinand Kratzl würdigte in seiner Laudatio die vielen Talente von Dolores Schmidinger und schwärmte über seine Kollegin: "Sie ist anregend, amüsant, euphorisch, frei, sanft, mutig und wertschätzend". Dolores Schmidinger zählte in ihren Dankesworten alle Preise auf, die sie je bekommen hat, vom Oscar der Friseure über die Verdienste um die Gastronomie bis hin zum Salzburger Stier, Skraup-Preis und Goldenen Ehrenzeichen.