Diane Kruger zeigt zur Feier des (Geburts-)Tages ihr Töchterchen

Schauspielerin Diane Kruger hat Fotos von ihrem 46. Geburtstag mit Partner Norman Reedus und der gemeinsamen Tochter geteilt. "Älter zu werden war noch nie süßer", schrieb der Filmstar ("Inglourious Basterds", "Aus dem Nichts") dazu am Montag (Ortszeit) auf Instagram. Auf einem Bild schaut Reedus ("The Walking Dead") Kruger dabei zu, wie sie die Geburtstagskerzen ausbläst. Auf einem zweiten Foto steckt die Schauspielerin mitten in einer innigen Umarmung mit einem Mädchen.