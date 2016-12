"40 Jahre Seite an Seite mit einem Menschen zu leben ist für mich unvorstellbar", erklärte Diane Keaton (70) gerade in einem Interview.

Sie bereue es nicht, nie verheiratet gewesen zu sein, auch weil sie nie den wirklich richtigen Partner kennengelernt hat, so die Schaupspielerin zur Zeitung "Meins": „Ich hatte nie eine so starke Beziehung, in der man sich blind vertraut hat.”

Foto: ORF

Der Hollywoodstar war mit Promis wie Woody Allen, Al Pacino, Warren Beatty, Jack Nicholson oder Sam Shepard liiert. Im Nachhinein sagt sie über ihre Beziehungen: "Ich habe zu viel Zeit damit verbracht, mich zu schützen. Ich habe viele außergewöhnliche Leute über die Jahre kennengelernt. Manchmal wünsche ich mir, dass ich mich ihnen mehr geöffnet hätte."

Foto: dapd/MICHAEL MARIANT

Sie will nicht kürzer treten

Sie sei heute mit 70 etwas sexuell frustriert, wie sie sie offen in der Show von Ellen DeGeneres zugab. Mit ihrem Alter hadere sie aber gar nicht. Sie wolle keinesfalls kürzer treten und habe noch nie verstanden, warum man im Alter langsamer und gemütlicher werden soll.

Zurückzutreten komme für sie „überhaupt nicht infrage”. „Mein Ziel ist weiterzumachen, in guten wie in schlechten Zeiten". Nur für ihre Adoptivkinder, die sie alleine im Alter von 50 Jahren adoptiert hat, wäre sie gerne jünger.

„Und natürlich genieße ich meine Zeit, wo das Ende in Sicht ist, noch viel mehr.”