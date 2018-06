"Desperate Housewife" Eva Longoria ist Mutter eines Sohnes

Es ist wohl die Rolle ihres Lebens: Der ehemalige „Desperate Housewife"-Star Eva Longoria (43) ist zum ersten mal Mutter geworden. Söhnchen Santiago Enrique Bastón erblickte am Dienstag (19. Juni) in Los Angeles das Licht der Welt. „Wir sind so dankbar für diesen schönen Segen.“ Ganz neu ist die Mutterrolle für Eva allerdings nicht.

"Diese Rolle ist nicht ganz neu für mich"

"Wir haben bereits drei Kinder, mit meinem Mann José habe ich bereits drei Stiefkinder, also ist diese Rolle nicht ganz neu für mich", so die schöne Texanerin im März gegenüber dem Magazin Hola!. Außerdem durfte sie in der US-Serie "Desperate Housewifes" die Mutter zweier nicht ganz einfacher Töchter spielen. Über ihren Ehemann, Medien-Mogul José "Pepe" Bastón (49) schwärmte Eva: „Wir haben eine sehr starke Beziehung, wir beide fühlen uns wie auf dem Mond." Bastón ist Präsident von Televisa, dem größten Medienunternehmen Lateinamerikas.