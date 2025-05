Der außergewöhnliche Backstage-Wunsch von Scorpions-Sänger Klaus Meine

Für ihn sei wichtig vor einem Gig, ob da ein guter Duschraum sei, sagte der Rockstar, der am Sonntag seinen 77. Geburtstag feiert, in der Talkshow "3nach9". Dort sei ein Supersound, um seine Stimme aufzuwärmen. Er mache vor Konzerten schon am Nachmittag im Hotel erste Warm-ups, erzählte der Autor von Welthits wie "Wind of Change".

In der deutschen Talksendung erhielt der Weltstar viel Applaus für die Liebeserklärung an seine Frau Gabi, mit der er seit 1977 verheiratet ist. Wie Meine sagte, hatte er das Glück, "seinen Seelenpartner, seinen Lieblingsmenschen am Anfang so einer Karriere kennenzulernen". Sie seien durch alle Höhen und Tiefen zusammengegangen, dies sei "so eine große Liebe und so ein starkes Gefühl der Verbundenheit".

Die Scorpions feiern am 5. Juli den 60. Band-Geburtstag mit ihrem ersten Stadionkonzert in ihrer Heimat Hannover. Als Gäste werden die britische Heavy-Metal-Gruppe Judas Priest und US-Rockmusiker Alice Cooper erwartet.