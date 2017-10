Kate Moss feierte ihren 40er gleich vier Tage lang. Die Party fand in ihrem Garten statt, in dem Hippie-Zelte aufgestellt wurden. Die Gäste hielt Moss mit Feuer-Jongleuren und Bodypaintern bei Laune. Fast 110.000 Euro ließ sie sich das Event kosten - ein Klacks für das gutbezahlte Model.

Sie lässt sich nicht lumpen: Paris Hilton feierte ihren 21. Geburtstag gleich in fünf verschiedenen Städten. In London, New York, Tokyo, Los Angeles und Las Vegas ließ es die Hotelerbin krachen und gab dafür ein Vermögen aus. Pro Hochzeitsgast soll Hilton 75.000 Dollar bezahlt haben.

Rapper Sean Combs ließ sich zu seinem 40. Geburtstag für drei Millionen Dollar im New Yorker Plaza Hotel feiern. Alleine für die Torte mit seinen Initialen gab er ein Vermögen aus. Die Orchideen-Arrangements kosteten 18.000 Dollar, Ballerinas servierten den Gästen Drinks, während US-Sänger Al Green als Stargast performte.

US-Rapper Rick Ross verballerte eine Million Dollar im "King of Diamond"-Strip Club in Miami, als er seinen 35. Geburtstag feierte. Der Besitzer des Ladens musste angeblich sogar einen vollen Geldtransporter von der Bank bringen lassen, um genug Wechselgeld zu haben.

Zum 21. Geburtstag von Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark, den die Adelige diesen Sommer in Südengland feierte, pilgerte neben Stars wie Paris und Nicki Hilton auch Königin Maxima. Dass der Spaß ein Vermögen kostete, ist wohl klar.

Getoppt wird die Geburtstags-Extravaganza wohl nur noch von Hassanal Bolkiah, dem Sultan von Brunei. Kein Wunder, immerhin gilt dieser als einer der reichsten Männer der Welt. Zu seinem 50. Geburtstag 1996 ließ der Sammler von Luxusyachten und –Autos keinen Geringeren als Michael Jackson auftreten, dem er Berichten zufolge 16 Millionen für seinen Auftritt zahlte.