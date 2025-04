"Dazed and Confused" und "Boston Public"-Star Nicky Katt stirbt mit 54 Jahren

Nicky Katt , bekannt für seine Rollen in Richard Linklater s Film "Dazed and Confused" (deutscher Titel "Confusion – Sommer der Ausgeflippten", 1993), "Boiler Room" (2000) und der Fernsehserie "Boston Public", ist gestorben, wie Deadline berichtet.

Nicky Katt gestorben: Todesursache unklar

Katts Tod wurde gegenüber Page Six von John Sloss, dem Gründer und Partner der Anwaltskanzlei Sloss Law, die den Schauspieler rechtlich vertrat, bestätigt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Bereits im Kindesalter begann Nicky Katts Filmkarriere mit Gastauftritten in Serien wie "CHiPs" oder "Quincy" mit. Seit einem Gastauftritt in "Fantasy Island" im Jahr 1980 hat Katt an über 70 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt, wobei seine Rollen zumeist klein waren. So absolvierte er etwa 1996 einen Gastauftritt in der Serie "Friends".

Im deutschsprachigen Raum wurde er vor allem durch seine Rolle als Harry Senate in der Schulserie "Boston Public" zwischen 2000 und 2002 bekannt.