David Hasselhoff singt Titelsong für "Promi Big Brother"

Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler David Hasselhoff singt den Titelsong für die neue Staffel der Sat.1-Überwachungsshow "Promi Big Brother". Die Single heißt "The Passenger", wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Das Lied ist eine Cover-Version des gleichnamigen Songs von Iggy Pop und erscheint am Freitag. Der Sänger war 2013 in der ersten Staffel des Reality-Formats einer der ersten Teilnehmer gewesen.