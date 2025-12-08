Frühes Weihnachtsgeschenk: David Hasselhoff wird wieder Opa

Bis zu Weihnachten ist es zwar noch etwas hin, aber im Hause Hasselhoff hat das Christkinderl schon jetzt Einzug gehalten: Ex-"Baywatch"-Star David Hasselhoff wird mit 73 Jahren nämlich erneut Großvater. Es ist sein zweites Enkelkind. Hasselhoffs ältere Tochter Taylor-Ann Hasselhoff-Fiore postete die freudige Nachricht auf ihrem Instagram-Kanal am Wochenende.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Madison Fiore und ihrer einjährigen Tochter London posierte die 35-Jährige für eine Reihe von Familienfotos. Im letzten Bild der Serie offenbarte sie schließlich die Neuigkeit: zwei Ultraschallbilder, zudem hält London den Schwangerschaftstest in der Hand. Dazu schrieb Taylor-Ann: "Frohe Weihnachten von den Fiores!!!! Kleine Überraschung für euch auf dem letzten Slide."

Suizid der Mutter Anfang des Jahres Die Familie Hasselhoff blickt nach einem schwierigen Jahr damit wieder hoffnungsvoll in die Zukunft. Denn vor neun Monaten verstarb ihre Mutter – und Hasselhoffs Ex-Frau – Pamela Bach. Die Schauspielerin, die von 1989 bis 2006 mit Hasselhoff verheiratet war, wurde am 5. März tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden, sie wurde 62 Jahre alt. Die Behörden bestätigten später, dass es sich hierbei um einen Suizid handelte. Bach und Hasselhoff haben gemeinsam zwei Töchter: Taylor-Ann und ihre jüngere Schwester Hayley (33). Als im August 2024 Enkeltochter London zur Welt kam, postete er auf Instagram überglücklich und gerührt: "Ein weinender Opa. Sie ist einfach perfekt, Wow! Ich bin so gesegnet."