Das Motto der "Mamma Mia 2"-Premiere in London: "Ganz in Blau"

Back to the Roots

Während die Geschichte in "Mamma Mia! Here We Go Again" nicht sprichwörtlich weitergeht, führt sie größtenteils zurück in jene Zeit, als Donna Sheridan-Carmichael (Meryl Streep) die drei potentiellen Väter ihrer Tochter Sophie ( Amanda Seyfried) auf der griechischen Insel Kalokairi kennen- und lieben lernte. Die junge Donna wird von Schauspielerin Lily James verkörpert.