US-Sängerin Nicole Scherzinger ist voll des Lobes für ihren Verlobten, den Ex-Rugby-Spieler Thom Evans. "Er hat mich vom ersten Tag an verstanden", sagte die 46-Jährige dem US-Magazin People. Es sei wirklich wichtig, "einen Partner zu haben, der einen unterstützt und an einen glaubt" - gerade dann, "wenn man manchmal vergisst, an sich selbst zu glauben", erklärte die frühere Frontsängerin der Pussycat Dolls.