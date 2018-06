Dänemark trauert um Prinzessin Elisabeth

Ihre königliche Hoheit schlief friedlich ein

Prinzessin Elisabeth (83), Cousine von Königin Margrethe II. und Tochter des dänischen Erbprinzen Knut von Dänemark und seiner Frau Caroline-Mathilde von Dänemark, ist am Dienstagabend nach längerer, schwerer Krankheit gestorben. "Gestern Abend um 18.15 Uhr schlief Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Elisabeth nach längerer Krankheit still ein" teilte das Königshaus am heutigen Mittwoch mit.

Nummer 12 der Dänischen Thronfolge

Die älteste Enkelin von König Christian X. stand in der dänischen Thronfolge an Nummer zwölf. Prinzessin Elisabeth hat nie geheiratet, lebte jedoch rund 20 Jahre lang mit Regisseur und Filmfotografen Claus Hermansen zusammen (1997). Neben ihm soll sie nun laut Königshaus beigesetzt werden. Zuletzt lebte Prinzessin Elisabeth auf Schloss Sorgenfri bei Kopenhagen.