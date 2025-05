Cruise und seine sture Schwester: Die Geschichte hinter seiner "Rain Man"-Rolle

Hollywoodstar Tom Cruise (62) hat eigenen Angaben zufolge seine Rolle in dem Erfolgsfilm "Rain Man" neben Dustin Hoffman (87) seiner unnachgiebigen Schwester zu verdanken. Cruise und seine Schwester sahen Hoffman in den 1980er-Jahren zufällig in einem Restaurant in New York, wo er Essen zum Mitnehmen bestellte, wie das US-Magazin Variety Cruise bei einem Gespräch beim London Film Festival BFI zitierte. "Sie sagte: "Geh rüber und grüß ihn." Ich sagte: "Ich grüße nicht."