Courteney Cox verrät, warum sie es bereut, in jungen Jahren Filler bekommen zu haben

"Friends"-Star Courteney Cox hat verraten, warum sie es bereut, in so jungen Jahren Filler bekommen zu haben. Die 59-jährige Schauspielerin gab an, sich aufgrund des "Drucks" in der Filmindustrie jung auszusehen, mehreren Schönheitseingriffen unterzogen zu haben.

Courteney Cox: Zu früh mit Fillern angefangen

Bereits 2016 hatte Cox zugegeben, die Eingriffe zu bereuen."Ich sehe furchtbar aus", erzählte sie damals in einem Interview. Mit Fillern und Botox habe sie ihren Alterungsprozess verlangsamen wollen. Mit der Zeit habe sie ihr Aussehen nicht mehr objektiv betrachten können und so ihr Gesicht "verpfuscht". Zudem habe sie rückblickend betrachtet schon viel zu früh mit den Eingriffen begonnen, hatte die Schauspielerin im Podcast "Gloss Angeles" im März dieses Jahres außerdem erzählt.

➤ Lesen Sie hier mehr: Courteney Cox über verpfuschtes Gesicht: "Ich habe übertrieben"