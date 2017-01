Lange hat ESC-Gewinnerin Conchita nicht mehr ihren Look geändert: Bei der zweiten Ausstrahlung der RTL- Show von "It takes 2" am Sonntag überraschte die 29-Jährige mit einem komplett neuen Styling: Mit Nasenring, Rasta-Frisur mit "Antenne", Camouflage-Shorts und einer "Ketten-Orgie" um den Hals glänzte sie als Juror in neben Sänger lvaro Soler und Komponist Angelo Kelly.

Foto: /Instagram

Conchitas Stylist, Thomas Reinberger, verriet via Instagram Details zum gewöhnungsbedürftigen Warrior Look: Die extravagante Frisur verpasste ihr ein eng verbundener Freund, Hairstylist Alex Moser.