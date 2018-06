"Come Together": Ex-Beatle Ringo Starr beehrt Wien

" Peace and Love" & Rock`n Roll

Bevor es am Mittwoch Abend (20.Juni) also mit Ringos „All-Starr-Band“ (u.a. mit Steve Lukather, Gregg Rolie und Neuzugang Graham Gouldman von 10cc) im Rahmen seiner Europatournee in der Wiener Stadthalle darum geht, Hits wie "Yellow Submarine", "Ob La Di Ob La Da" oder "Come Together" zum Besten zu geben, dürfen einige Außerwählte zuvor auch noch den bildenden Künstler Ringo kennenlernen. In der Wiener Galerie Gerald Hartinger Fine Arts im noblen Fürnkranzhaus wird Ringo höchstpersönlich die Ausstellung "Peace and Love" eröffnen. Und das bereits zum zweiten mal.

Der Ex-Beatle produziert als Künstler seit vielen Jahren selbst "Pop-Art"-Bilder, jedes mit einem unverkennbaren Peace-Zeichen.