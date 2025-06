Combs-Prozess: Ex-Mitarbeiter berichtete von seinen Hotel-Veranstaltungen

Im Prozess gegen Sean Combs wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten hat ein Ex-Mitarbeiter des früheren Rap-Superstars von der Organisation von Sex-Veranstaltungen in Hotels berichtet. Diese seien für den Musiker "wie eine Flucht" gewesen, sagte Brendan Paul vor Gericht in New York, wie US-Medien berichteten. Zur Vorbereitung habe er unter anderem Baby-Öl, Alkohol, Toilettenartikel, Laken und Handtücher sowie häufig auch Drogen für die Hotelzimmer organisiert.