Claudia Schiffer mit 14-jähriger Tochter Cosima auf Sabrina-Carpenter-Konzert

"Der Teenager-Traum für Cosima ", schrieb das Supermodel auf Instagram zu einer Reihe an Aufnahmen, die bei der Show entstanden. "So viel Spaß". Die 14-Jährige dürfte auch in Begleitung von Freundinnen gewesen sein und ist auf den Fotos nur von hinten zu sehen.

Schiffer und ihre Tochter sind in bester Gesellschaft: Mit 45 Millionen Fans auf Instagram zählt Sabrina Carpenter aktuell zu den beliebtesten Musikstars. Tatsächlich ist Carpenters Karriere kein Zufall über Nacht. Sie war schon vor Jahren ein Kinderstar im Disney-Universum und erlangte beim Teenie-Publikum von 2014 an als unabhängige Maya in der Serie "Das Leben und Riley" erste Berühmtheit. Allererste Aufmerksamkeit bekam sie fünf Jahre zuvor, als sie beim Gesangswettbewerb "The Next Miley Cyrus Project" den dritten Platz belegte.