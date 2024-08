Christina Aguilera will ihre "Kinder vor der Welt beschützen"

"Ich liebe meinen Sohn und meine Tochter so sehr, und man möchte sie vor der Welt beschützen", sagte die "Genie In A Bottle"-Sängerin, die einen 16-jährigen Sohn und eine zehnjährige Tochter hat, dem Magazin Glamour. Sie selbst habe schon "so viel gesehen", als sie noch "so jung war", erklärte die Musikerin.