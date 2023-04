Chris Pratt: "Gebrochener" Mann bevor er "Traumfrau" Katherine Schwarzenegger kannte

Schauspieler Chris Pratt ("Guardians of the Galaxy") hat eigenen Angaben zufolge eine herausfordernde Zeit durchgemacht, bevor er seine heutige Ehefrau Katherine Schwarzenegger Pratt kennenlernte. Mit Kollegin Drew Barrymore sprach er in ihrer Talkshow, wie sich aus einem persönlichen Tiefpunkt "vor fünf, vielleicht sechs Jahren" sein neues Leben entwickeln sollte. "Es gab einen Moment in meinem Leben, an dem ich viele Probleme hatte und mich wirklich gebrochen fühlte", verriet er.