Chris Lohner: Lust hat kein Ablaufdatum

Jung war ich lang genug, jetzt schau ich mir mal zu beim Älterwerden", das nimmt sich Chris Lohner (71) in ihrem neuen Kabarettprogramm im Wiener CasaNova in Anlehnung an ihr Buch mit selbigem Titel (Echomedia Buchverlag) vor. Ihr Markenzeichen, die Pagenkopf-Frisur, sitzt noch wie in Zeiten ihrer Modelkarriere, ihre (ÖBB-)Stimme würde niemals ihr Alter preisgeben. Im KURIER-Gespräch verrät die Single-Frau – mit Liebhaber in Frankreich – warum Altwerden schön sein kann.

KURIER: Viele hadern mit dem Älterwerden, Sie gar nicht?

Chris Lohner: Natürlich ist das Älterwerden nicht immer lustig, aber man muss das Beste daraus machen. Okay, der Busen ist nicht mehr dort, wo er einmal war, aber ich fühle mich wohler denn je. Mein Motto lautet nicht: Forever young, sondern forever clever. Was hilft dir ein knackiger Arsch, wenn das Hirn nichts mehr registriert?

Das Privileg am Älterwerden?

Dass man sich kein Blatt vor den Mund nehmen muss.