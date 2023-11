Charlotte Würdig und Expartner Sido feiern zusammen Weihnachten

"Eine Scheidung erfordert allen Mut, den man aufbringen kann. Ich würde sogar sagen, mehr als die Hochzeit", sagte sie. In dem Moment, in dem man seine Unterschrift unter die Scheidungsurkunde setzt, lande alles, wovon man als Paar geträumt hat, was man gemeinsam aufbauen wollte, in einer anderen Broschüre, sagte Würdig. "Das tut schon weh."

Auf der Suche nach deinem neuen Partner setze sie auf Online-Dating. Dabei nutze sie die App Raya, verriet Würdig etwa ein Jahr nach der Trennung von Sido. Die funktioniert ähnlich wie Tinder, ist jedoch nicht für jeden nutzbar und nicht kostenfrei, weshalb sie auch gern als "Promi-App" bezeichnet wird. "Und natürlich wird zuerst gegoogelt. Mir ist wichtig, dass der andere Single ist und keine dritte Person unfreiwillig mit im Spiel", erklärte sie 2021.