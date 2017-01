Charlene spricht über ihre Kindheit in Armut

Heute residiert sie im Fürstenpalast von Monaco und führt an der Seite ihres Mannes Albert ein Leben in Luxus. Doch das war nicht immer so. Eigentlich stammt Charlene aus bescheidenen Verhältnissen: Auf die Welt gekommen ist sie 1978 in Rhodesien, dem heutigen Simbabwe. Im Alter von 12 Jahren flüchtete Charlene zusammen mit ihrer Familie vor dem Bürgerkrieg nach Südafrika. Während sie ursprünglich ein bürgerliches Leben geführt hatten, erwartete die Wittstocks in ihrer neuen Heimat jedoch ein Leben in Armut.

Charlene spricht über harte Kindheit

Gegenüber dem Magazin Paris Match sprach die 38-Jährige jetzt über diese schwierige Zeit in ihrem Leben.

"Am Anfang war es so, dass wir keinen Strom hatten, weil wir die Rechnung nicht zahlen konnten. Mein Vater hatte zwei Jobs. Meine Kleidung wurde gebraucht gekauft und danach von meinen Cousins getragen", erzählte Charlene. "Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man kilometerweit im Regen nach der Schule nach Hause geht."

Foto: APA/AFP/POOL/VALERY HACHE

Flüchtlingsschicksal

Im ehemaligen Rhodesien hatte zwischen 1965 und 1980 ein Bürgerkrieg zwischen der schwarzen Mehrheit und der weißen Minderheit geherrscht. Laut Bunte dürfte der tragische Tod eines Freundes der Familie ein Mitgrund für die Flucht der Wittstocks gewesen sein: Dieser wurde erschossen, als er mit seinem Jeep unterwegs war. Die Gruppe von Männern, die in den Mord verwickelt war, ließ seinen Leichnam einfach liegen und fuhr mit dem gestohlenen Wagen davon.

Foto: APA/AFP/VALERY HACHE

Über diese traumatischen Erlebnisse hat Charlene bisher nie gesprochen. Heute ist sie froh, ihren beiden Kindern Jacques und Gabriella (beide 2) ein besseres Leben bieten zu können: "Sie sind das Wichtigste in meinem Leben. Sie haben dieses unglaubliche Glück, sich sicher fühlen zu können."

