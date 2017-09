Gemeinsame Auftritte waren bei Albert (59) und Charlene von Monaco (39) in letzter Zeit rar geworden. Umso inniger präsentierte sich das Fürstenpaar nun bei der "Monte-Carlo Gala For The Global Ocean" in Monaco.

Beim Posieren für die Fotografen tauschte das Paar ungewohnt verliebte Blicke und zärtliche Gesten aus.

Albert würdigte seine Frau mit Küssen auf die Wange, sie strahlte in einer schulterfreien Robe mit ihrem neuen Blondton um die Wette.

Damit hätte das Paar mal wieder bewiesen, dass in seiner Beziehung eh alles happy-peppi ist - auch wenn die filmreif inszenierte Liebes-Show doch ein bisserl gekünstelt wirkte.



Bei dem Charity-Event, das im Monaco Garnier Opera House stattfand, wurde das Engagement von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio in Umweltangelegenheiten gewürdigt.



Starbesetzt war auch das Gästeaufgebot bei der Gala, die unter anderem Oscar-Preisträger Adrien Brody,...

...Michelle Hunziker...

...Robin Thicke mit seiner schwangeren Model-Freundin April Love...

...und Sängerin Nelly Furtado besuchten.