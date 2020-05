Charity-Backen: Auf süß folgt salzig

Christian Konrad

Ob er damitmeinte, der besonders schöne Vanillekipferl formte? Könnte sein. Schließlich arbeitet der Ex-Finanzminister seit einiger Zeit in diesem „Umfeld“: „Ich bin ins Mehl-Geschäft eingestiegen“, verriet der 45-Jährige, der 20 Kilogramm abgespeckt hat, schmunzelnd. Das eine oder andereKeks wurde dann doch verkostet, obwohl Ex-Raiffeisen-Generalanwaltbetonte: „Ich nasche nicht. Unser Treibstoff für das Kekse-Backen ist nichts Süßes, sondern derVeltliner, den wir trinken!“

Warum die Damen getrennt von den Herren in einer Küche werkten, kommentierte Zirkus-Direktor Bernhard Paul so: „Wir sind in den kaiserlichen Hofkonditorei, da ist alles noch wie früher!“

Ab heute (bis 30. 11.) wird das Weihnachtsgebäck vor dem Demel am Kohlmarkt verkauft. Die Einnahmen kommen zur Gänze den Mutter-Kind-Häusern der Caritas zugute.