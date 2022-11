Chadwick Bosemans Witwe über ihre Trauer: "Lebenslanger Kampf"

Die Witwe von Schauspieler Chadwick Boseman, Taylor Simone Ledward Boseman, hat über ihren "lebenslangen Kampf" mit der Trauer gesprochen und wie sie sein Erbe fortführen möchte. Am Rande einer "Black Panther"-Sondervorführung zu Ehren des verstorbenen Hollywoodstars sagte sie dem Promiportal Entertainment Tonight, dass "Chad ganz klar immer noch einen großen Einfluss auf die Menschen" habe.

Bosemans Witwe kämpft in seinem Namen weiter

"Alles, was wir tun wollen, ist sicherzustellen, dass dieses Vermächtnis fortbesteht und wir weiterhin etwas zurückgeben und mit seinen Idealen und seinem Glauben etwas Gutes für die Gesellschaft tun", so Ledward Boseman. "Die Trauer geht nicht weg, sie zieht mit dir ein, sie nimmt Platz und will, dass du dich an sie gewöhnst", sagte sie zu Entertainment Tonight. Man müsse lernen, mit dem Gewicht, dass auf einem lastet, umzugehen. "An manchen Tagen fühlt es sich schwerer an und an anderen leichter." Sie gebe "ihr Bestes" - "am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf und wir machen weiter", so Ledward Boseman.