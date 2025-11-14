Stars

Cate Blanchett erinnert Künstler an politische Verantwortung

Cate Blanchett hält Bambi in der Hand
Der Schauspielstar warnt: "Drohen in sehr dunkle Zeiten abzugleiten".
14.11.25, 10:22
Schauspielerin Cate Blanchett ist mit dem Bambi ausgezeichnet worden - und hat die Gelegenheit genutzt, um Künstler an ihre politische Verantwortung zu erinnern. 

Die Stimmen der Künstler seien "noch nie so wichtig wie heute" gewesen, sagte die 56-Jährige. Sie betonte, "dass dies sehr dunkle Zeiten sind, in die wir abzugleiten drohen". Zeiten, in denen Künstler sich nicht überall frei bewegen können und in denen "das Menschenrecht auf kreativen Ausdruck bedroht" sei.

Blanchett wurde in der Kategorie "Schauspielerin International" ausgezeichnet - und zwar nicht nur für ihre "künstlerische Exzellenz", sondern auch für ihr "humanitäres und ökologisches Engagement", wie der Burda-Verlag mitteilte.

