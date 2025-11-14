Cate Blanchett erinnert Künstler an politische Verantwortung

Schauspielerin Cate Blanchett ist mit dem Bambi ausgezeichnet worden - und hat die Gelegenheit genutzt, um Künstler an ihre politische Verantwortung zu erinnern.

Die Stimmen der Künstler seien "noch nie so wichtig wie heute" gewesen, sagte die 56-Jährige. Sie betonte, "dass dies sehr dunkle Zeiten sind, in die wir abzugleiten drohen". Zeiten, in denen Künstler sich nicht überall frei bewegen können und in denen "das Menschenrecht auf kreativen Ausdruck bedroht" sei.