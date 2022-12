Camille Gottlieb über Mama Stéphanie von Monaco: "Ich würde sie verteidigen"

„Meine Mutter ist in allem, was sie tut, dynamisch. Sie hat mehr Energie als ich, und ich habe eine Menge davon. Sie ist eine echte Energiespenderin“, erzählte sie jetzt dem Magazin Hello Monaco.

„Meine Mutter könnte eine Bäckerei eröffnen, ich wäre an ihrer Seite. Sie könnte eine Sandburg bauen, ich würde sie verteidigen, als wäre sie meine Festung!“

Mindestens zwei oder drei Mal pro Woche würden sich die beiden sehen. Jeden Freitag sei auch ihr Bruder Louis Ducruet (30) mit von der Partie: „Das ist ein Muss!“.

Camille stammt aus Stéphanies Liaison mit ihrem Bodyguard Jean-Raymond Gottlieb (55).