Buchpremiere in Berlin: Boris Becker brachte Familie mit

Der frühere Tennisprofi Boris Becker (57) hat zur Premiere seines neuen Buchs mehrere Familienmitglieder mitgebracht. In Berlin begleitete ihn seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er sein fünftes Kind erwartet. Im Buch "Inside" setzt sich Becker mit seiner Haftzeit auseinander. Er erzählte auf der Bühne, wie ihm die Telefonate mit seiner Partnerin in der Zeit geholfen hätten, wie ihn das Gefängnis verändert habe und was ihm heute wichtig ist.

Sie erwarteten ein Baby, sagte Becker. Das sei die größte Motivation überhaupt. "Ich habe wunderbare Kinder. Noah, Elias, Amadeus und meine Tochter Anna." Und da sei es wichtig, Vorbild zu sein.