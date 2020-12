Monate nach Infektion: Bryan Cranston kämpf noch mit Folgen von Corona

Anfang März hatte es auch Bryan Cranston erwischt. Der ehemalige "Breaking Bad"-Star war an Corona erkrankt. Noch immer leidet er an den Folgen der Atemwegserkrankung, wie der 64-Jährige jetzt gegenüber Ellen DeGeneres erzählte.

Bryan Cranston spricht über seine Corona-Infektion

Er sei zwar wieder genesen und inzwischen bei guter Gesunheit. Dennoch spüre er nach wie vor die Auswirkungen der Infektion, die inzwischen schon Monate zurückliegt.

"Das Einzige, was blieb und bis heute anhält, ist, dass ich einen Prozentsatz meiner Fähigkeit zu schmecken und zu riechen verloren habe. Ich glaube, etwa 75 Prozent sind zurückgekommen, aber wenn jemand Kaffee brühte und ich in eine Küche gehe, kann ich ihn nicht riechen", verriet der Schauspieler bei seinem Auftritt in der "The Ellen DeGeneres Show".