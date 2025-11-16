Bruce Willis: Töchter gehen offen mit Demenz um

Drei Jahre nach der schockierenden Demenz-Diagnose von Hollywood-Star Bruce Willis schildert seine Frau Emma Heming Willis ihre Erfahrungen als Pflegende in dem Buch "Eine ganz besondere Reise". Mit ihren gemeinsamen Töchtern Mabel (13) und Evelyn (11) hätte sie immer offen über die Erkrankung gesprochen, erzählte die 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich wollte nie, dass unsere Töchter denken, dafür muss man sich schämen oder es verbergen. Ganz im Gegenteil", sagte Heming Willis. "Ich möchte, dass sie sehen, wie das Schicksal ihres Vaters Licht auf etwas wirft, das Millionen Familien betrifft."

Action-Star Bruce Willis war 67 Jahre alt, als er im November 2022 eine Diagnose von frontotemporaler Demenz (FTD), einer schnell fortschreitenden Form von Demenz, erhielt.