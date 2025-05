Britischer Ex-Premier Boris Johnson wurde zum 9. Mal Vater

Der frühere britische Premierminister Boris Johnson ist im Alter von 60 Jahren zum neunten Mal Vater geworden. Seine Ehefrau Carrie hat das vierte gemeinsame Kind - eine Tochter namens Poppy Eliza Josephine - zur Welt gebracht. "Ich kann nicht glauben, wie hübsch und winzig du bist. Ich bin so unglaublich glücklich. Wir sind alle total verliebt", schrieb die 37-Jährige zu einer Reihe an Fotos auf Instagram.

Wilfred - das älteste gemeinsame Kind - war im April 2020 zur Welt gekommen, kurz nachdem Boris Johnson wegen einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation gelegen hatte. Romy wurde im Dezember 2021 geboren, als Johnson noch britischer Regierungschef war. Im darauffolgenden Sommer musste er nach einer Revolte in seiner konservativen Partei wegen zahlreicher Skandale zurücktreten, unter anderem wegen Partys in der Downing Street während des Corona-Lockdowns. Söhnchen Frank kam 2023.

"Schöner wird das Leben nicht"

Zurück aus dem Krankenhaus habe sie nun Zeit für "Cocktails und Pizza mit meinem kleinen Baby, das auf meinem Schoß schlummert", so Carrie Johnson. "Schöner wird das Leben nicht." Poppy sei "das letzte Mitglied der Gang" - weiterer Nachwuchs dürfte also nicht geplant sein. Die Familie lebt in einem denkmalgeschützten Anwesen in der Grafschaft Oxfordshire.