Brigitte Nielsen: Erstes Foto ihres Babys auf Instagram

Perfektes Familienglück

Das kleine Mädchen erblickte am 22. Juni das Licht und wog bei seiner Geburt laut US-Magazin People zarte 2,5 Kilogramm. "Wir sind überglücklich, unsere schöne Tochter in unserem Leben willkommen zu heißen. Es war ein weiter Weg, aber das ist es so was von wert", erklärten Brigitte Nielsen und Ehemann Mattia Dessì (39), mit dem die Schauspielerin seit 2006 verheiratet ist. Und schwärmt weiter: "Wir haben uns niemals mehr geliebt."