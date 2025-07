"Bridgerton"-Schauspielerin Simone Ashley postet vielsagenden Beitrag

"Bridgerton"-Schauspielerin Simone Ashley hat mit einem vielsagenden Instagram-Post die Gerüchte um ihre Mitwirkung am neuen "Der Teufel trägt Prada"-Film angeheizt. Die 30-jährige Britin teilte mit ihren vier Millionen Followern und Followerinnen in ihrer Instagram-Story einen Artikel des Branchenmagazins Deadline, welcher über Ashleys Rolle in dem Fortsetzungsfilm berichtet. Daneben postete Ashley ein glückliches Emoji mit Herzen und das Emoji eines roten High Heels.

Auch Hathaway und Streep wieder dabei

Laut Deadline schließt die Britin sich unter anderem Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt und Stanley Tucci an, die in dem Erfolgsfilm von 2006 mitgespielt haben und auch in dem neuen Film dabei sein sollen.