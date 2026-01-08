Bradley Cooper bricht Schweigen zu Gerüchten um Schönheitsoperation

Bradley Cooper weiß, dass die Leute über ihn reden. Nun hat der Hollywoodstar darüber gesprochen, dass ihn Leute auf sein Aussehen angesprochen hätten, nachdem im Netz Spekulationen über eine mögliche Schönheitsoperation aufgekommen waren.

Bradley Cooper äußert sich zu Gerüchten um Beauty-OP

Der 51-jährige Schauspieler und Regisseur ging in einem Gespräch mit Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett in der Folge vom 5. Januar des Podcasts "SmartLess" subtil auf Gerüchte ein, er habe sich einer Schönheitsoperation unterzogen. Dabei bestätigte er, in letzter Zeit viele Komplimente für sein Aussehen erhalten zu haben.

"In den letzten Wochen sprechen mich immer wieder Leute an", sagte Cooper. "Sie sagen dann: "Du siehst gut aus!'"

Die Bemerkung erfolgte, nachdem Arnett sich daran erinnert hatte, in einem früheren Interview gefragt worden zu sein, ob er etwas über den "Maestro"-Darsteller sagen könne, was die Leute noch nicht über ihn wüssten."