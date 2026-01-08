Bradley Cooper bricht Schweigen zu Gerüchten um Schönheitsoperation
Bradley Cooper weiß, dass die Leute über ihn reden. Nun hat der Hollywoodstar darüber gesprochen, dass ihn Leute auf sein Aussehen angesprochen hätten, nachdem im Netz Spekulationen über eine mögliche Schönheitsoperation aufgekommen waren.
Der 51-jährige Schauspieler und Regisseur ging in einem Gespräch mit Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett in der Folge vom 5. Januar des Podcasts "SmartLess" subtil auf Gerüchte ein, er habe sich einer Schönheitsoperation unterzogen. Dabei bestätigte er, in letzter Zeit viele Komplimente für sein Aussehen erhalten zu haben.
"In den letzten Wochen sprechen mich immer wieder Leute an", sagte Cooper. "Sie sagen dann: "Du siehst gut aus!'"
Die Bemerkung erfolgte, nachdem Arnett sich daran erinnert hatte, in einem früheren Interview gefragt worden zu sein, ob er etwas über den "Maestro"-Darsteller sagen könne, was die Leute noch nicht über ihn wüssten."
"Ich sagte: "Na ja, da gibt es eine Menge'", erzählte Arnett. "Und dann wollte ich sagen, weil wir das ständig lesen: "Alle denken, Bradley hätte sich einer Schönheitsoperation unterzogen.'"
Der Moderator fuhr fort: "Ich dachte nur: "Was die Leute nicht wissen, ist, dass er es nicht hat." Natürlich hat er das nicht." Er fügte hinzu: "Es hat mich wütend gemacht, weil die Leute das ständig behaupten, und ich denke mir nur: Das ist doch lächerlich. Jeder glaubt, er wüsste Bescheid. Man liest doch diesen ganzen Quatsch."
Spekulationen auf Social Media
- Hat Bradley Cooper sein Aussehen durch Schönheitsoperationen ruiniert? Er sieht ja gar nicht mehr wie derselbe Mensch aus!
- Frauen werden oft angefeindet, wenn sie sich einer Schönheitsoperation unterziehen, aber warum haben wir Bradley Cooper noch nicht erwähnt?
- Wow, was ist denn bloß los mit diesen liebenswerten Promis und ihren Schönheitsoperationen? Erst hat Keanu Reeves sich das Gesicht verunstaltet. Und jetzt lässt Bradley Cooper sich die Augen machen. Selbst nette Leute sind eitel.
