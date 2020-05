Brad Pitt und Angelina Jolie bangen um ihre Ranch

Brad Pitt und Angelina Jolie müssen um ihre Strand-Ranch fürchten, der Gefahr droht, durch ein Ölleck verschmutzt zu werden. Das Anwesen des prominenten Paares liegt an der kalifornischen Küste und wurde von Pitt im Jahr 2000 für umgerechnet 3,5 Millionen Euro erworben.

Nur zwei Kilometer von der Küste entfernt, am El Capitan State Beach, sind nun 95.000 Liter Öl ausgetreten, die das Land bald zu erreichen und zu verschmutzen drohen. Der kalifornische Gouverneur, Jerry Brown , rief daher am Mittwoch (20. Mai) den Notstand aus und versprach, alle Hilfen zu mobilisieren, die er kriegen könne. Ein Sprecher der Regierung von Santa Barbara erklärte dazu in einem Statement: "Die Bilder, die mich erreichen, bestürzen mich. Dieser Vorfall ist eine weitere Erinnerung daran, welche Gefahren für unsere Umwelt und unsere Wirtschaft mit dem Bohren nach Öl einhergehen."