Der frühere deutsche Tennisprofi Boris Becker ist zum fünften Mal Vater geworden. Das bestätigte Anwalt Christian-Oliver Moser am Samstag im Namen seiner Mandanten Lilian Monteiro und Boris Becker. „ Zoë Vittoria Becker ist gestern in Mailand gesund zur Welt gekommen.“ Zuvor war im Instagram-Account von Becker ein Beitrag mit den Worten „Welcome to the world...“ und dem Namen des Kindes erschienen, dazu ein Foto mit drei Händen zu sehen, darunter die Hand eines Babys. Zu „Bild“ sagte Becker, der am Samstag seinen eigenen Geburtstag beging und 58 Jahre alt wurde: „Meine Frau Lilian und ich freuen uns, die Geburt unserer Tochter bekannt zu geben. (...) Zoë entstammt der griechischen Mythologie und steht für Leben. Vittoria ist die weibliche Form von Victor, dem Vornamen von Lilians Vater. Mutter und Tochter geht es gut!“

Boris Becker hatte Geburt erst für Dezember angekündigt Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind. Es kam nun etwas früher zur Welt, als öffentlich erwartet wurde. „Es wird ein Weihnachtsgeschenk oder Mitte Dezember“, hatte Becker im Sommer im Podcast „Becker Petkovic“ mit Blick auf den möglichen Geburtstermin gesagt. Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara Becker stammen Beckers Söhne Noah (31) und Elias (26), aus der Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus (15) hervor. Außerdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna (25). „Ich habe wunderbare Kinder“, hatte Becker zuletzt bei der Vorstellung seines Buches „Inside“ in Berlin gesagt. Mit Lilian lebt Becker inzwischen in Italien. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt, im September 2024 folgte die Hochzeit. Immer wieder hatte Becker betont, seine Frau sei seine große Stütze und Liebe.