Bobbi Kristina Brown ist tot

Die Tochter von Whitney Houston und Bobbi Brown ist laut 'TMZ' am Sonntag im Alter von 22 Jahren verstorben. "Sie hat ihren Frieden in den Armen von Gott gefunden", hieß es von einer Vertrauten der Familie.

Im letzten Monat war sie in das 'Peachtree Christian Hopiz' in Georgia verlegt worden, nachdem sie vor etwa einem halben Jahr bewusstlos in ihrer Badewanne in Atlanta gefunden worden war.

Die Ärzte hatten die Hoffnung auf Genesung wegen irreparabler Hirnschäden schon lange aufgegeben. Daher hatte sich ihre Familie Ende Juni entschieden, die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen und die junge Frau in dem Hospiz sterben zu lassen.