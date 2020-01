Bill Hader machte Beziehung mit Rachel Bilson öffentlich

Bereits im Dezember 2019 hatte das US-Portal TMZ berichtet, Hader und Bilson hätten sich in seiner Heimatstadt Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma mit seiner Familie getroffen. Beide Schauspieler standen 2013 zusammen für den Film "Die To-Do Liste" vor der Kamera. Regisseurin war Haders damalige Frau Maggie Carey. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder, Bilson hat zusammen mit Ex-Partner und Kollege Hayden Christensen eine Tochter. Seit 2018 spielt Hader in der US-TV-Serie "Barry" mit. Bilson war zuletzt 2018 in der US-TV-Serie "Take two" zu sehen.