Bill Gates kaufte Schloss in Portofino - für 60 Millionen Euro

US-Tycoon Bill Gates hat das Schloss Portofino gekauft, ein berühmtes Wahrzeichen des bekannten Ferienortes an der ligurischen Riviera. Gates (67) übernahm das Anwesen, dessen ursprünglicher Name Vila San Giorgio lautet, über seine Immobiliengesellschaft Four Seasons, berichtete die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera (Donnerstagausgabe).