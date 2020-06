Bilgeri-Tochter: "Mama hat anfangs gelitten"

Das Vorarlbergerische kommt gar nicht durch, wenn Laura Bilgeri frisch von der Leber weg über ihr junges, aber durchaus schon ereignisreiches Leben erzählt. "Wir sprechen zu Hause immer hochdeutsch."

Zu Hause ist bei ihren Eltern Reinhold und Beatrix Bilgeri direkt am Bodensee. Aber dort trifft man den Teenager nur noch selten an: "Ich bin bereits mit 15 Jahren von daheim weggegangen, um ein Jahr in München Schauspiel und Gesang an einer Musical-Schule zu studieren." Das Mädchengymnasium in Bregenz beendete sie zuvor mit mittlerer Reife, denn: "als ich mit 14 Jahren in Papas Film ,Der Atem des Himmels" mitspielen durfte, wusste ich, das ist genau das, was ich will."