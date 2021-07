Leo macht lieber Karriere

Mit der 3-D-Neuverfilmung „Der große Gatsby“ von F. Scott Fitzgerald werden in zwei Wochen die Filmfestspiele in Cannes eröffnet. Die Weltpremiere fand bereits vorige Woche in New York statt. Im Mittelpunkt standen dabei die Hauptdarsteller Carey Mulligan (27) alias Daisy und Leonardo DiCaprio (38), der den Lebemann Jay Gatsby verkörpert. Und beide blieben beim Interview-Marathon auch souverän, als es um ihr Privatleben ging. Dabei verriet DiCaprio – nach seinen letzten Beziehungen auch „Modelizer“ genannt –, dass er immer noch auf der Suche nach der Richtigen ist, es damit derzeit aber nicht eilig hat. Der Amerikaner treibt lieber seine Karriere voran, als den verpflichtenden Bund der Ehe zu schließen. Da ticken die konservativen Briten anders, wie man an seiner Filmpartnerin sieht. Mulligan heiratete im April vergangenen Jahres nach fünfmonatiger Verlobung den Musiker Marcus Mumford (26) und wünscht sich drei Kinder.