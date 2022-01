Bestätigt The Weeknd hier seine Beziehung mit Angelina Jolie?

Die Liebes-Gerüchte wollen einfach nicht abreißen: Vergangenes Jahr wurde Angelina Jolie bei gleich zwei Dinner-Dates mit dem vierzehn Jahre jüngeren R&B-Star The Weeknd gesichtet. Offiziell geäußert haben sich die beiden zu ihren Treffen bisher nicht - auch wenn sie sich bei ihren Rendezvous ganz unverhohlen gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt hatten. Nun sorgt ein neuer Song des Musik-Stars im Netz für Gesprächsstoff. Fans fragen sich, ob The Weeknd in dem Lied "Here We Go... Again", das auf seinem neuen Album "Dawn FM" erschienen ist, auf Jolie Bezug nimmt und vielleicht sogar seine vermeintliche Beziehung mit der Schauspielerin bestätigt.

Besingt The Weeknd in neuem Song Angelina Jolie?

"Meine Freundin ist ein Filmstar", singt der 31-Jährige an mehreren Stellen in dem Song. Im Netz äußern Fans die Vermutung, dass The Weeknd damit auf keine Geringere als Superstar Angelina Jolie anspielen würde.

Neben dem Hinweis auf die neue Frau in seinem Leben, scheint der Sänger in "Here We Go...Again" auch auf eine seiner Verflossenen anzuspielen. "Deine Freundin versucht, dich mit jemandem zu verkuppeln, der berühmter ist. Aber stattdessen bist du bei jemandem gelandet, der so gewöhnlich, gesichtslos ist", singt The Weeknd. Ob die Textzeile an seine Ex-Freundin Bella Hadid adressiert ist?

Der Musiker und das Model hatten von 2015 bis 2019 eine On-Off-Beziehung geführt. Hadid hatte im vergangenen Sommer seine neue Beziehung zu Art Director Marc Kalman öffentlich gemacht.