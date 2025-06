Beliebte Fernsehköchin Anne Burrell mit 55 Jahren verstorben

Die beliebte US-amerikanische Fernsehköchin und Autorin ("Cook Like a Rock Star") Anne Burrell ist tot. Sie sei am Morgen des 17. Juni bewusstlos in ihrem Haus in Brooklyn in New York aufgefunden worden, erklärte ein Sprecher des New Yorker Polizeidezernats gegenüber Page Six. Rettungskräfte seien demnach schnell eingetroffen, haben aber nur noch den Tod feststellen können.

Burrell wurde 55 Jahre alt. Die Ursache ihres Todes wurde bislang nicht bekannt gegeben.