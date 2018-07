Beckhams tierische Überraschung für Tochter Harper

Beckham Haus hat eigenen Stall

Ein Nahestehender der Beckhams verriet nun gegenüber der britischen Zeitung The Sun on Sunday: "Natürlich ist ein Pferd eine große Verantwortung und David und Victoria haben ihr zu verstehen gegeben, wie wichtig es ist, dass sie sich selbstständig um das Tier kümmert. Danach haben sie letzten Monat einen Reitladen besucht und Zubehör gekauft. Das Pony ist ein extravagantes Geschenk und Harper weiß, wie glücklich sie sich schätzen kann. Das neue Haus der Familie in Cotswolds in England hat einen Stall, daher kann Harper ihr Pferd jeden Tag sehen".