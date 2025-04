3 Jahre verheiratet: Was sich Brooklyn Beckham und Nicola Peltz zu sagen haben

"Liebe Nicola, alles Gute zum Jahrestag, Baby. Ich liebe dich so sehr und ich verliebe mich mit jeder Sekunde mehr in dich", schrieb der älteste Sohn von David und Victoria Beckham etwa. "Du machst mich zu einem besseren Mann und ich könnte mir keine bessere Partnerin wünschen. Du bist meine Seele und mein Fels", so Brooklyn. "Ich liebe Liebesbriefe", kommentierte Peltz die romantische Nachricht in ihrer eigenen Story.